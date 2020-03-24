Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 24 MARZO 2020 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA FIANO ROMANO E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE METRO A B E C, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE ORE 21; SERVIZIO RIPROGRAMMATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE CON ULTIME CORSE SEMPRE ALLE ORE 21
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral