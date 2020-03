Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 24 MARZO 2020 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI

IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE N DIREZIONE LATINA PER LAVORI.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA FIANO ROMANO E IL BIVIO PER LA A 24 ROMA TERAMO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE METRO A B E C, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE ORE 21;

SERVIZIO RIMODULATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE CON ULTIME CORSE SEMPRE ALLE ORE 21

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

CHIUDIAMO RICORDANDO CHE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

