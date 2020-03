Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 MARZO 2020 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA FIANO ROMANO E IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, DALLE 21 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA LA GALLERIA PITTALUGA SARÀ CHIUSA DALLO SVINCOLO DI PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, SERVIZIO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA METRO B, CAUSA GUASTO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI EUR MAGLIANA.

SEMPRE A PROPOSITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE METRO A B E C, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE ORE 21;

SERVIZIO RIMODULATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE CON ULTIME CORSE SEMPRE ALLE ORE 21

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI. NESSUNA FERMATA ANCHE PER I BUS COTRAL SIA IN SALITA SIA IN DISCESA.

CHIUDIAMO RICORDANDO CHE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral