Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 20:30

24 MARZO 2021 ORE 20:20

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE A MENTANA SONO STATI PROROGATI FINO AL 29 MARZO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE. PREVISTE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA MOSCATELLI E VIA CAPIVARI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE NELLA CAPITALE, VENERDI 26 MARZO, IL TRASPORTO PUBBLICO È A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI. POSSIBILI DISAGI SULLE RETI ATAC E ROMA TPL DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO.

IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE CON L’ENTRATA DELLA REGIONE LAZIO IN ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ. CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LA REGIONE I COLLEGAMENTI SCOLASTICI, COMPRESO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA.

