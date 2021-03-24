Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ 24 MARZO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE A MENTANA SONO STATI PROROGATI FINO AL 29 MARZO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE. PREVISTE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA MOSCATELLI E VIA CAPIVARI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE NELLA CAPITALE, VENERDI 26 MARZO, IL TRASPORTO PUBBLICO È A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI. POSSIBILI DISAGI SULLE RETI ATAC E ROMA TPL DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO.
IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE CON L’ENTRATA DELLA REGIONE LAZIO IN ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ. CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LA REGIONE I COLLEGAMENTI SCOLASTICI, COMPRESO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral