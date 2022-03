Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 24 MARZO 2022 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IL TRAFFICO è REGOLARE

FANNO ECCEZIONE

LA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE DAL RACCORDO ALLA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

MENTRE SU VIA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER UN CANTIERE MOBILE CHE VEDE INTERDETTA LA CORSIA DI SORPASSO IN ENTRABI I SENSI DI MARCIA.

IN DIREZIONE POMEZIA IN PROSSIMITA DI SPINACETO E IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA PIRAMIDE.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral