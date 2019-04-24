Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SU VIA PRENESTINA CODE TRA COLLE PRENESTINO E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL RACCORDO
RICORDIAMO CHE DOMANI SARÀ CHIUSURA A ROMA PIAZZA VENEZIA PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE ALL’ALTARE DELLA PATRIA. DEVIATI I BUS DI ZONA.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO:
-CATALANO VITERBO DELLE 7.40;
-CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10 E
VITERBO CATALANO DELLE 9.03
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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