Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 08:05 ALESSIO CONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA;

TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI VERSO LA CAPITALE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA

CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE DI ROMA

SU VIA PRENESTINA CODE TRA COLLE PRENESTINO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA VERSO LA PONTINA DI VIA DEL MARE, PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

RICORDIAMO CHE DOMANI SARA’ CHIUSURA A ROMA PIAZZA VENEZIA PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE ALL’ALTARE DELLA PATRIA. DEVIATI I BUS DI ZONA.

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO:

-CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10;

VITERBO CATALANO DELLE 9.03 E

CATALANO MONTEBELLO DELLE 10.33

