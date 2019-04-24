Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 08:05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI VERSO LA CAPITALE TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA
CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE DI ROMA
SU VIA PRENESTINA CODE TRA COLLE PRENESTINO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA VERSO LA PONTINA DI VIA DEL MARE, PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
RICORDIAMO CHE DOMANI SARA’ CHIUSURA A ROMA PIAZZA VENEZIA PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE ALL’ALTARE DELLA PATRIA. DEVIATI I BUS DI ZONA.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO:
-CATALANO MONTEBELLO DELLE 8.10;
VITERBO CATALANO DELLE 9.03 E
CATALANO MONTEBELLO DELLE 10.33
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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