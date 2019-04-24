Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 09:05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
A ROMA SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA L’A24 ROMA TERAMO E LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
CODE SU VIA DI TORBELLA MONACA TRA TORRE GAIA E VIA DELL’ARCHEOLOGIA VERSO IL RACCORDO
SULLA FLAMINIA CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DUE PONTI
NEL RESTO DELLA REGIONE SEGNIALIAMO
SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA
SULLA PONTINA CODE PER CANTIERE MOBILE TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE DI LATINA
SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA SOPPRESSIONE DEL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO:
– CATALANO MONTEBELLO DELLE 10.33
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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