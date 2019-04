Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 09:05 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

A ROMA SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA L’A24 ROMA TERAMO E LA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CODE SU VIA DI TORBELLA MONACA TRA TORRE GAIA E VIA DELL’ARCHEOLOGIA VERSO IL RACCORDO

SULLA FLAMINIA CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DUE PONTI

NEL RESTO DELLA REGIONE SEGNIALIAMO

SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA

SULLA PONTINA CODE PER CANTIERE MOBILE TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE DI LATINA

SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA SOPPRESSIONE DEL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO:

– CATALANO MONTEBELLO DELLE 10.33

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral