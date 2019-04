Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 09:35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

A ROMA SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CODE SU VIA DI TORBELLA MONACA TRA TORRE GAIA E VIA DELL’ARCHEOLOGIA VERSO IL RACCORDO

SULLA FLAMINIA CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DUE PONTI

NEL RESTO DELLA REGIONE SEGNIALIAMO

SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA

A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA PONTINA, TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO. SEMPRE SULLA VIA DEL MARE CODE IN DIREZIONE POMEZIA TRA VIA DELLA MACCHIOZZA E VIA DI PRATICA

SULLA CASSIA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI DA MONTEROSI A VETRALLA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA SAN MARTINO E SUTRI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA SOPPRESSIONE DEL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO:

– CATALANO MONTEBELLO DELLE 10.33

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral