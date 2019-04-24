Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 10:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE URGENTE IN A1 FIRENZE ROMA TRA ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZONE FIRENZE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA
A ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
CODE SU VIA DI TORBELLA MONACA TRA TORRE GAIA E VIA DELL’ARCHEOLOGIA VERSO IL RACCORDO
SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DUE PONTI
NEL RESTO DELLA REGIONE SEGNIALIAMO
SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA
A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA PONTINA, TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO. SEMPRE SULLA VIA DEL MARE CODE IN DIREZIONE POMEZIA TRA VIA DELLA MACCHIOZZA E VIA DI PRATICA
SULLA CASSIA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI DA MONTEROSI A VETRALLA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA SAN MARTINO E SUTRI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE RALLENTATA A ROMA SULLA METRO A NELLA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO-FURIO CAMILLO IN DIREZIONE BATTISTINI PER INTEVENTI TECNICI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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