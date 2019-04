Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 11:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

A ROMA CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’A24 ROMA TERAMO E LA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO RIETI

CODE SU VIA DI TORBELLA MONACA TRA VIA DELL’ARCHEOLOGIA E TORRE GAIA VERSO LA CASILINA

SULLA STESSA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE MAURA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA

SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E SPINACETO VERSO L’EUR

A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA PONTINA, TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO. SEMPRE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA COLLI DI ENEA E VIA VARRONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI DA MONTEROSI A VETRALLA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA SAN MARTINO E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.

CIRCOLAZIONE RALLENTATA A ROMA SULLA METRO A NELLA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO-FURIO CAMILLO IN DIREZIONE BATTISTINI PER INTEVENTI TECNICI

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

