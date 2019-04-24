Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 11:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
A ROMA CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’A24 ROMA TERAMO E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO RIETI
CODE SU VIA DI TORBELLA MONACA TRA VIA DELL’ARCHEOLOGIA E TORRE GAIA VERSO LA CASILINA
SULLA STESSA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE MAURA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA
SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E SPINACETO VERSO L’EUR
A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA PONTINA, TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO. SEMPRE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA COLLI DI ENEA E VIA VARRONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI DA MONTEROSI A VETRALLA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA SAN MARTINO E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO ,
CIRCOLAZIONE RALLENTATA A ROMA SULLA METRO A NELLA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO-FURIO CAMILLO IN DIREZIONE BATTISTINI PER INTEVENTI TECNICI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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