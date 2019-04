Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 12:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRAFFICO BLOCCATO VERSO ROMA PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN INTERNA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA

SU QUEST’ULTIMO CODE IN ESTERNA, APPUNTO, TRA ARDEATINA E CASILINA, PROSEGUENDO POI ATTENZIONE ALL’INCIDENTE SULLA COMPLANARE PER L’A24

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E PRENESTINA BIS

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE MAURA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ALBANO INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA TRA IL BIVIO CON LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E ARICCIA

A POMEZIA PER LAVORI CHIUSA LA CORSIA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DELLA PONTINA, TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO.

SEMPRE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA VIA DI PRATICA E VIA MATTEOTTI VERSO TORVAIANICA

STESSA SUITUAZIONE ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI DA MONTEROSI A VETRALLA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA SAN MARTINO E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA TEVERINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CAPENA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE STORTO E LA DIRAMAZIONE PER LA SALARIA.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral