Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 15:30

24 APRILE 2019 ORE 15:20

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA LA CASSIA VEIENTANA, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZINE ROMA.

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD. IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.

SULLA NOMENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ED INFINE SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA.



