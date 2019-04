Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZINE ROMA.

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE PER INCIDENTE ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD.

DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TRANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO.

SU VIA PRENESTINA CI SONO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

ED INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral