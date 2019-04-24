Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TRANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO.
PASSIAMO AL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E APPIA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTATA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.
SU VIA PRENESTINA CI SONO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ED INFINE CODE SU VIA DELL’AEREOPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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