Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TRANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO.
PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E CASILINA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E TOR BELLA MONACA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA SETTEVILLE E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CINQUE PODERI E VIA APRILIANA IN DIREZIONE LATINA
INFINE CODE SU VIA DELL’AEREOPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral