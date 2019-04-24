Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 18:05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA VIA FIORENTINI E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO GENERA LUNGHE CODE TRA POMEZIA SUD ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A CAMPOLEONE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE DI CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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