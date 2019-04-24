Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZINE VITERBO.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA COLOMBO E CASILINA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN ENTRATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SERVIZIO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO A TRENO FERMO TRA MINTURNO E SESSA AURUNCA
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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