Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZINE VITERBO.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, E’ TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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