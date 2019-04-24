Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SI STA LENTAMENTE NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA TIBURTNA E CASILINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ED INFINE SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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