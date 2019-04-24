Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANMARCO TULLI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral