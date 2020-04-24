Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2020 ORE 09.20 TOMMASO RENZI
BUON GIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTUALMENTE SONO IN ATTO LAVORI DI MANUTENZONE SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA FORSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL PRESONALE SU STRADA
ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
PER OGGI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, APPUNTAMENTO A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral