Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2020 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON GIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PASSIAMO ALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE A CAUSA DI LAVORI E STATO NECESSARIO ISTITUIRE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIO IN ENTRMABI I SENSI DI MARCIA TRA ORTE E ORVIETO
ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,
Servizio fornito da Astral