Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2021 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2021 ORE 09:20

APRIAMO CON LA CASSIA DOVE SI RALLENTA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;

RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRATA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA.

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, CHE SI AGGIUNGE AL SERVIZIO PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERÀ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI.

