Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GUARD-RAIL. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA TRA OGGI E DOMANI. PER LE CELEBRAZIONI DEL NATALE DI ROMA DEVIATE LE LINEE BUS DI CIRCO MASSIMO E DEL CENTRO.
DEVIAZIONI ATTIVE SEMPRE TRA OGGI E DOMANI ANCHE PER LE LINEE BUS IN ZONA TERME DI CARACALLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE. PREVISTE INOLTRE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19.
RICORDIAMO INOLTRE CHE PER LA DURATA DEI DUE GIORNI DI FESTA, I LAVORI SULLA METRO B SARANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESI.
IL SERVIZIO DELLA LINEA SARÀ QUINDI ATTIVO SU TUTTA LA TRATTA ANCHE IN ORARIO SERALE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, CHIUDIAMO CON LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA.
Servizio fornito da Astral