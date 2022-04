Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GUARD-RAIL. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

TRAFFICO RALLENTATO POI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.

PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA TRA OGGI E DOMANI. PER LE CELEBRAZIONI DEL NATALE DI ROMA DEVIATE LE LINEE BUS DI CIRCO MASSIMO E DEL CENTRO.

DEVIAZIONI ATTIVE SEMPRE TRA OGGI E DOMANI ANCHE PER LE LINEE BUS IN ZONA TERME DI CARACALLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE. PREVISTE INOLTRE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19.

RICORDIAMO INOLTRE CHE PER LA DURATA DEI DUE GIORNI DI FESTA, I LAVORI SULLA METRO B SARANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESI.

IL SERVIZIO DELLA LINEA SARÀ QUINDI ATTIVO SU TUTTA LA TRATTA ANCHE IN ORARIO SERALE.

