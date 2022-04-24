Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2022 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 24 APRILE 2022 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD, FORTI RALLENTAMENTI PER IL RIENTRO TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA.
SI PROCEDE IN COLONNA PER TRAFFICO INTENSO SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DELL’ALLACCIAMENTO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.
INTENSO IL TRAFFICO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA ALBANO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ROMA.
DISAGI DA RIENTRO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GUARD-RAIL. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
PASSIAMO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA TRA OGGI E DOMANI. PER LE CELEBRAZIONI DEL NATALE DI ROMA DEVIATE LE LINEE BUS DI CIRCO MASSIMO E DEL CENTRO.
DEVIAZIONI ATTIVE SEMPRE TRA OGGI E DOMANI ANCHE PER LE LINEE BUS IN ZONA TERME DI CARACALLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE. PREVISTE INOLTRE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE 19.
RICORDIAMO INOLTRE CHE PER LA DURATA DEI DUE GIORNI DI FESTA, I LAVORI SULLA METRO B SARANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESI.
IL SERVIZIO DELLA LINEA SARÀ QUINDI ATTIVO SU TUTTA LA TRATTA ANCHE IN ORARIO SERALE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral