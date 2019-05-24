Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO IN AUMENTO SULLA VIA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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