Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 INCOLONNAMENTI TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL PONTE DI TOR BOACCIANA E VIA DELLA SCAFA DIREZIONE FIUMICINO.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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