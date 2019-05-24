Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA;
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
E SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR;
SULLA FLAMINIA ANCORA CODE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL PONTE DI TOR BOACCIANA E VIA DELLA SCAFA DIREZIONE FIUMICINO.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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