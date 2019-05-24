Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E NOMENTANA;
CODE INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERO L’EUR;
PER CHI VAGGIA SULLA CASSIA, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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