Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

VIABILITA’ RIPRISTINATA E TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;

PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PLAMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI, SI RALLENTA SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA, E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA PRENESTINA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO VERSO IL CENTRO;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI;

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral