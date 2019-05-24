Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA, E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMNI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA;
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO VERSO IL CENTRO;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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