Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO CODE TRA ROMA FIUMICINO E PISANA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; PIÙ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO, ANCHE IN QUESTO CASO NEI DUE SENSI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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