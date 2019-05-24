Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO ALL’ALTEZZA DEL KM 578, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO PRENESTINA-TUSCOLANA.
SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, ABBIAMO CODE TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA, CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE VERSO ALBANO.
SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; PIÙ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO, LA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE È MOMENTANEAMENTE INTERROTTA SULL’INTERA TRATTA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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