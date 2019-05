Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO ALL’ALTEZZA DEL KM 578, CI SONO CODE PER 3 KM TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO BUFALOTTA-A24.

SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO, SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È MOMENTANEAMENTE INTERROTTO SULL’INTERA TRATTA.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

