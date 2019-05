Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA ANCORA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 578, CI SONO CODE PER 5 KM TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. IN INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO.

E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

SULLA FLAMINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, ABBIAMO CODE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO IN DIREZIONE TERNI.

INCIDENTE ANCHE SULLA NOMENTANA, CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI.

INCOLONNAMENTI POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA.

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE SERVIZIO IN PROGRESSIVA RIPRESA SULL’INTERA TRATTA.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral