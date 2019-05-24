Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 578, PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COLOMBO-ARDEATINA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA; NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO IN DIREZIONE TERNI.
INCIDENTE ANCHE SULLA SALARIA, CODE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO.
PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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