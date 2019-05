Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 578, CI SONO ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA; NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

CODE POI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE RIETI.

SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral