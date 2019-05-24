Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
TRAFFICATA LA CASSIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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