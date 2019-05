Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 24 MAGGIO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE, CODE TRA VIA APRILIANA E VIA VALLELATA VERSO LATINA.

ED INFINE, UNO SGUARDO AI CANTIERI:

SUL RACCORDO, QUESTA NOTTE FINO ALLE 6 DI DOMANI, IN CARREGGIATA INTERNA RESTERÀ CHIUSO IL TRATTO APPIA-ARDEATINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS NELLA GALLERIA APPIA.

E SEMPRE PER LAVORI, IN QUESTO CASO A CURA DI AUTOSTRADE, DALLE 23:00 DI QUESTA SERA FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA RESTERÀ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IMMETTE SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE. A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CONSIGLIAMO DI PRENDERE LA A24 ROMA TERAMO E SEGUIRE LE INDICAZIONI PER LA A1 IN DIREZIONE FIRENZE; MENTRE CHI È IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PUÒ PROSEGUIRE SULLA A1 IN DIREZIONE NAPOLI, USCIRE A VALMONTONE PER POI RIPRENDERE L’AUTOSTRADA IN DIREZIONE FIRENZE.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

