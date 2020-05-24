Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA METRO B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON METROC, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA. ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.
ANCHE SULLA LINEA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, OGGI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA DALLE ORE 21 AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
INOLTRE NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ INVECE CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral