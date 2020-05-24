Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 08.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SUBITO CON IL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA PRESTARE ATTENZIONE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE PER LA ROMA TERAMO IN USCITA VERSO TERAMO PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE CHE OSTRUISCE PARZIALMENTE LA RAMPA … CHIUSURA TEMPORANEA AI AI MEZZI PESANTI
PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA METRO B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON METROC, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA.
ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.
ANCHE SULLA LINEA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, OGGI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA DALLE ORE 21 AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
INOLTRE NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: DAL PROSSIMO 3 GIUGNO SARA’ INVECE CONSENTITO LO SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral