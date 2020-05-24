Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SULLA A 24 ROMA-TERAMO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO PER CHI PROVIENE DA ROMA ALL’USCITA
VICOVARO-MANDELA
SI RALLENTA SULLA CASSSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI A CAMPO DI CARNE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN VIA DI CAVALLOMORTO TRA VIA VESUVIO E VIA USTICA
NEI DUE SENSI DI MARCIA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA METRO B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON METROC, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA.
ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.
ANCHE SULLA LINEA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, OGGI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA DALLE ORE 21 AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral