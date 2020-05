Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALAZIONE

SUL A 24 ROMA-TERAMO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO PER CHI PROVIENE DA ROMA AL CASELLO USCITA VICOVARO-MANDELA

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA SEMPRE NEI DUE SENSI

TRASPORTO PUBBLICO

PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI CIRCOLAZIONE INTERROTTA

SULLA METRO B PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA.

ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.

ANCHE SULLA LINEA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, OGGI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA DALLE ORE 21 AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI,

NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

