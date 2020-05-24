Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE SULL A 24 ROMA-TERAMO CI SONO 2 KM DI CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO PER CHI PROVIENE DA ROMA AL CASELLO USCITA VICOVARO-MANDELA
SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA VERSO OSTIA
SCENDENDO A TORVAIANICA SI RALLENTA SUL LUNGOMARE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SULLA FERROVIA ROMA LIDO
QUESTA SERA LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO A PARTIRE DALLE 21:00 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO.
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE
LE LINEE BUS 04, 06, 064 E 070
CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA METRO B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON METROC, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA.
ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.
RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,
L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral