Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 11:30

di - 24 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    UNICA SEGNALAZIONE SULL A 24 ROMA-TERAMO CI SONO 2 KM DI CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO PER CHI PROVIENE DA ROMA AL CASELLO USCITA VICOVARO-MANDELA
    SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA VERSO OSTIA
    SCENDENDO A TORVAIANICA SI RALLENTA SUL LUNGOMARE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SULLA FERROVIA ROMA LIDO
    QUESTA SERA LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO A PARTIRE DALLE 21:00 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO.
    IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE
    LE LINEE BUS 04, 06, 064 E 070
    CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA METRO B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON METROC, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA.
    ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.
    RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,
    L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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