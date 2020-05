Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 13.20 MARCO CILUFFO

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE

SULLA CASSIA SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA

SI RALLENTA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA VERSO OSTIA

E SCENDENDO A TORVAIANICA SI RALLENTA SUL LUNGOMARE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SULLA FERROVIA ROMA LIDO QUESTA SERA LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO A PARTIRE DALLE 21:00 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 04, 06, 064 E 070

CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA SULLA METRO B PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON METROC, TRA CASTROPRETORIO – LAURENTINA.

ATTIVO SERVIZIO BUS MB FINO ALLE 21.

RICORDIAMO A TUTTI I CITTADINI IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

