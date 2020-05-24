Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO NEL COMUNE DI OSTIA, A PARTIRE DALLE 21:00 DI STASERA E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO; IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 04, 06, 064 E 070;
RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI
Servizio fornito da Astral