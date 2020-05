Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 16+000 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E IL BIVIO CON LA A12 IN DIREZIONE ROMA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO NEL COMUNE DI OSTIA, A PARTIRE DALLE 21:00 DI STASERA E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO; IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 04, 06, 064 E 070; SEMPRE PER LAVORI, CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: PER I VIAGGIATORI SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE MB; SERVIZIO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA/JONIO.

