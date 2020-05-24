Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 24 MAGGIO 2020 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA ROMA FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 16+000 PERMANGONO CODE TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E IL BIVIO CON LA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE ROMA; RESTIAMO PROPRIO SULLA A12, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON E’ PIU’ NECESSARIA, INOLTRE, L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO RESTA INVECE IN VIGORE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O STRETTA NECESSITA’
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI
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